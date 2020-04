Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten wegen der Coronakrise eine schwerwiegende Rezession.

In ihrem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung gehen die Ökonomen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpfen wird. Die Arbeitslosenquote werde 2020 auf bis zu 5,9 Prozent, die Zahl der Kurzarbeiter auf bis zu 2,4 Millionen steigen. Im kommenden Jahr werde sich die Wirtschaft aber erholen und um 5,8 Prozent wachsen.



Der Leiter der Konjunkturforschung des Münchner Ifo-Instituts, Wollmershäuser, sagte bei der Vorstellung des Berichts in Berlin, Deutschland habe gute Voraussetzungen, um den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau zu erreichen, das sich ohne die Krise ergeben hätte.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, er fühle sich durch das Gutachten in der Einschätzung bestätigt, dass eine rasche wirtschaftliche Erholung möglich sei. Aufgabe der Politik sei es, dazu ihren Beitrag zu leisten.