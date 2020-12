Sachsens Einzelhandelsverband hat die geplante Schließung eines Großteils der Geschäfte im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert.

Hauptgeschäftsführer Glaser sagte dem MDR, das führe zu Frust und Verzweiflung. Das Weihnachtsgeschäft sei wichtig, um das Geld für die schwierigen Monate ab Januar zu verdienen. Er forderte, die bisherigen Hilfen für Gastronomie auf den Einzelhandel zu erweitern. Der Landeselternrat in dem Bundesland verlangte einen Lohnersatz für diejenigen, die von der Kita- und Schulschließung betroffen sind. Die stellvertretende Vorsitzende Eichhorn führte aus, am Ende des Jahres hätten viele Menschen kaum noch Urlaub, um Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut zu bringen.



In Sachsen werden von Montag an Schulen, Kitas sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.