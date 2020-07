Angesichts der Geisterspiele im Fußball gibt es Bemühungen, wieder Fans ins Stadion zu lassen.

Die Deutsche Fußball Liga teilte mit, man wolle dazu gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium Leitlinien erstellen. DFL-Chef Seifert sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", de facto seien Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober ausgeschlossen, es sei denn, sie verfügten über ein klares Hygienekonzept. Auch müsse es möglich sein, die Besucher für eine Nachverfolgung zu registrieren. Letztlich sei es egal, so Seifert, ob man 200 Zuschauer ins Theater oder 5.000 ins Stadion bringe - immer müsse man sich an den baulichen Gegebenheiten und der epidemiologischen Lage in dieser Gegend orientieren.