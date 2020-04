Die Gesundheitsminister der 20 großen Industrie- und Schwellenländer haben über Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten.

In einer Erklärung hieß es, die Minister hätten miteinander in einer Videokonferenz ihre Erfahrungen mit der Krise geteilt. Gesprochen worden sei auch über die Zusammenarbeit in globalen Organisationen, Investitionen in Forschung und eine Unterstützung bedürftiger Länder. Gastgeber des virtuellen Treffens war Saudi-Arabien, dass derzeit den Vorsitz der G20 hat.