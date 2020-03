Die führenden Industriestaaten G7 wollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch den ärmeren Ländern helfen.

Wie Bundesaußenminister Maas mitteilte, haben Deutschland und Großbritannien bei einer gemeinsamen Videokonferenz Vorschläge für eine entsprechende internationale Kooperation vorgelegt. Dabei sei man sich einig gewesen, dass man nicht nur innerhalb der G7 eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten und Impfstoffen brauche. Nötig sei auch eine Unterstützung für die gegen das Virus am schlechtesten gewappneten Länder der Welt. Hintergrund sei die Sorge, dass sich das Virus in den ärmeren Regionen ausbreite, in denen es keine ausreichende medizinische Versorgung gebe. Weitere Themen der Schalte waren neben der Coronavirus-Krise die Konflikte in Libyen, Syrien und Afghanistan.



Der Internationale Währungsfond sowie die Weltbank forderten Schuldenerleichterungen für Entwicklungsländer und arme Staaten. In der Coronavirus-Krise sollten Zinszahlungen und Tilgungsraten mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden, wenn ein Land darum bitte, appellierten die beiden Institutionen an alle Gläubiger.