Die sieben führenden Industrienationen stocken ihre Finanzzusagen zur Bekämpfung der Pandemie in ärmeren Ländern auf.

Auf einem virtuellen Treffen erhöhten die G7-Staaten ihre Hilfen um vier auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Allein die Bundesregierung will zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bereitstellen. Damit wird Deutschland den Angaben zufolge zum größten Geberland der Kampagne noch vor den USA und Großbritannien.

Auch Bereitstellung von Corona-Tests und -Medikamenten

Der Großteil der zugesagten Gelder soll an die Covax-Initiative gehen. Neben der fairen Verteilung von Impfstoffen soll es dabei auch um die Bereitstellung von Corona-Tests und -Medikamenten sowie um die Stärkung der Gesundheitssysteme in ärmeren Ländern gehen. Darüber hinaus sagten die G7 zu, überschüssige Impfdosen an ärmere Länder abzutreten. Im Vorfeld des Treffens war Kritik an wohlhabenden Staaten laut geworden, sich zu Lasten ärmerer Länder mehr Vakzine gesichert zu haben als nötig.



Bundeskanzlerin Merkel (CDU) sprach bei dem Gipfel von einer "elementaren Frage der Gerechtigkeit". Die Corona-Pandemie sei erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft seien", betonte sie. Für Deutschland bedeute dies, dass es neben den Finanzhilfen gegebenenfalls etwas von seinen eigenen bereits bestellten Impfstoffen an ärmere Länder abgeben müsse. In welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt dies geschehen könnte, stehe aber noch nicht fest. Die Bundeskanzlerin sicherte zu, dass dadurch kein Impftermin in Deutschland in Gefahr geraten werde.

Macron für Solidaritätsprogramm des Westens

Mit Blick auf die ungleiche Verteilung der Impfstoffdosen weltweit schlug Frankreichs Präsident Macron ein Solidaritätsprogramm des Westens vor. Die EU und die USA sollten den afrikanischen Ländern schnellstmöglich 13 Millionen Impfdosen bereitstellen, sagte Macron bei der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz. Diese Zahl sei nötig, um die 6,5 Millionen afrikanischen Mitarbeiter im Gesundheitswesen gegen Covid-19 zu schützen - und damit auch die Gesundheitssysteme ihrer Länder.



An der Impfinitiative Covax sind die Weltgesundheitsorganisation sowie die Allianzen Gavi und Cepi beteiligt. Sie soll Wirkstoffe für alle Länder verfügbar machen, vor allem für die 92 ärmsten. Viele Länder sind auf die Unterstützung durch Covax angewiesen, weil sie sich den Einkauf des Impfstoffes nicht leisten können.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.