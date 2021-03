Ganz Frankreich gilt seit heute wegen stark steigender Infektionszahlen aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet.

Wer von dort in die Bundesrepublik einreisen will, benötigt ab sofort den Nachweis über ein negatives Testergebnis. Frankreich hat inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 erreicht. Hochinzidenzgebiete sind die mittlere von insgesamt drei Risikokategorien.



Das französische Départment Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz bleibt weiterhin in die höchste Kategorie eingestuft. Für von dort nach Deutschland Einreisende gilt somit eine Pflicht-Quarantäne von 14 Tagen, von der man sich nicht freitesten kann.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

