Die Bundesregierung stuft ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet ein.

Die täglichen Corona-Neuinfektionen dort erreichten einen neuen Höchstwert. Binnen 24 Stunden wurden in Italien etwas mehr als 37.800 neue Fälle gemeldet.



Als Risikogebiet wurden auch das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden sowie Dänemark mit Ausnahme von Grönland und Färöer-Inseln eingestuft. Auch ganz Nordgriechenland und die Provinz um Athen sowie einzelne Regionen in Estland, Lettland, Litauen und Norwegen kommen hinzu. Damit gibt es kein Land mehr in Europa ohne Risikogebiet. Bis auf zwei kleine Gemeinden in Österreich ist nun auch das komplette Grenzgebiet von Deutschlands Nachbarländern betroffen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.