Die italienische Senatorin Garavini hält die Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel zur Coronakrise für richtig.

Garavini sagte im Deutschlandfunk, die Lage sei tatsächlich sehr ernst. Man dürfe die Gefahr durch das Virus nicht unterschätzen, da es sehr ansteckend sei. Deutschland müsse ernsthaft überlegen, ob nicht auch strengere Maßnahmen wie eine Ausgangssperre nötig seien, betonte die Politikerin der sozialdemokratischen PD. Isolation sei zur Zeit die einzige Möglichkeit, das Virus zu bekämpfen. In Italien gilt bereits eine Ausgangssperre, die aber nicht von allen eingehalten wird. Es seien deshalb weitere Verschärfungen denkbar, sagte Garavini.



Italien ist in Europa am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen. Gestern wurden 475 weitere Todesopfer innerhalb eines Tages verzeichnet. Das war die weltweit höchste Steigerung der Opferzahlen innerhalb eines Landes im Zeitraum von 24 Stunden. Insgesamt sind fast 3.000 Menschen in Italien an den Folgen des Virus gestorben.