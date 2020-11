Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat die Corona-Finanzhilfen der Bundesregierung für den Monat November begrüßt.

Dehoga-Präsident Zöllick sagte in Berlin, es seien gute und mutmachende Nachrichten für die notleidenden Betriebe. Jetzt sei es wichtig, möglichst schnellst die Details zu klären, damit die Hilfen noch in diesem Monat bei den Betroffenen ankämen. Bund und Länder hatten sich wegen des derzeitigen Teil-Lockdowns auf umfassende Hilfen für die von der Schließung betroffenen Gewerbe geeinigt. Die Zuschüsse sollen bis zu 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes im November vor einem Jahr betragen. Dafür hat Bundesfinanzminister Scholz rund 10 Milliarden Euro veranschlagt. Wirtschaftsminister Altmaier sagte eine rasche Auszahlung der in Aussicht gestellten Fördergelder zu.

