Zu viele Restaurants und Kneipen führen aus Sicht des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga keine Corona-Listen mit den Kontaktdaten ihrer Gäste.

Eine große Zahl von Betrieben halte sich nicht an diese Vorgaben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesverbands, Lengfelder, der Deutschen Presse-Agentur. Das sei kein Kavaliersdelikt. Zudem gebe es viele Gäste, die sich weigerten, die Listen auszufüllen oder die sie falsch ausfüllten. Es sei fatal, wenn nun die Infektionszahlen wieder steigen sollten. Lengfelder forderte die Ordnungsämter auf, stärker in den Gaststätten zu kontrollieren.



Laut Verordnung müssen alle Gaststätten die Kontaktdaten ihrer Gäste in Listen eintragen. Auf diese Weise sollen die Behörden Infektionsketten schneller nachverfolgen können.