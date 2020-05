Die EU hat bei einer internationalen Geberkonferenz zur Erforschung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus 7,4 Milliarden Euro gesammelt.

Der Betrag lag damit nur knapp unter dem ausgegebenen Ziel von 7,5 Milliarden. Die Europäische Kommission sagte eine Milliarde Euro zu. Deutschland stellte 525 Millionen zur Verfügung, Frankreichs Präsident Macron spendete im Namen seines Landes 500 Millionen Euro. Japan versprach mehr als 730 Millionen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO lobte die Zusagen als ein Beispiel globaler Solidarität. Russland und die USA nahmen nicht an der Konferenz teil. Die USA bekräftigten ihre Absicht, im Alleingang einen Impfstoff zu entwickeln.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, dass die Konferenz nur ein Anfang sein dürfe. In den kommenden Monaten werde noch viel mehr Geld gebraucht. UNO-Generalsekretär Guterres mahnte während der Konferenz ebenfalls, dass die gemachten Zusagen nicht ausreichen werden. Um jedem Menschen zu helfen, sei ein fünf Mal so hoher Betrag notwendig.