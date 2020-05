Die Europäische Kommission organisiert heute eine internationale Geberkonferenz zur Finanzierung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus.

An der Videoschaltung im Internet nehmen neben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unter anderen auch Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und UNO-Generalsekretär Guterres teil. Partner der Aktion sind internationale Organisationen wie die WHO und Forschungsnetzwerke. Ziel ist, dass mindestens 7,5 Milliarden Euro zusammenkommen. Mit dem Geld soll die Entwicklung der Medikamente beschleunigt werden. Merkel hatte am Samstag bereits einen deutlichen finanziellen Beitrag aus Deutschland zugesagt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.