Großbritannien will auf der heute von der EU-Kommission ausgerichteten Geberkonferenz zur Finanzierung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus 441 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Das teilte Premierminister Johnson in London mit. Die Suche nach einem Mittel gegen die Krankheit Covid-19 sei das dringlichste gemeinsame Bestreben der Gegenwart. Großbritannien gehört zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern.



An der Videokonferenz am Nachmittag nehmen neben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unter anderen auch Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und UNO-Generalsekretär Guterres teil. Partner der Aktion sind internationale Organisationen wie die WHO und Forschungsnetzwerke. Insgesamt sollen mindestens 7,5 Milliarden Euro zusammenkommen. - Merkel hat einen deutlichen finanziellen Beitrag aus Deutschland zugesagt. Dabei soll es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.