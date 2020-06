Italien hat der tausenden Corona-Opfer in der Provinz Bergamo gedacht.

An der Zeremonie gestern Abend auf einem Friedhof in der gleichnamigen Provinzhauptstadt durften die Hinterbliebenen nicht teilnehmen. Ihre Zahl wäre zu groß gewesen. Die Abstandsregeln zum Schutz vor dem Virus hätten nicht eingehalten werden können, hieß es. Staatschef Mattarella sagte, das Land habe durch die Pandemie unauslöschliche Narben bekommen.



Bergamo und andere nördliche Provinzen waren die am stärksten von der Infektionskrankheit betroffenen Regionen. Dort starben bisher mehr als 6.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus, landesweit sind es etwa 34.000.