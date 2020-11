In mehreren deutschen Städten sind heute weitere Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen angemeldet.

Die größte soll in Berlin stattfinden. Zu der als "Schweigemarsch" angemeldeten Kundgebung im Stadtteil Prenzlauer Berg werden rund 5.000 Teilnehmer erwartet. Auch Gegendemonstranten haben sich angekündigt. Unter anderem in Eberswalde und Cottbus wollen ebenfalls Gegner der Coronapolitik der Bundesregierung auf die Straße gehen.



Gestern hatte es bei einer solchen Kundgebung in Leipzig einzelne Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei gegeben. Auch in Bochum, Göppingen, Hannover und Pforzheim fanden Demonstrationen statt.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.