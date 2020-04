Bei der Förderbank KfW ist das Kreditprogramm für mittelständische Betriebe angelaufen, die von der Corona-Krise betroffen sind.

Man erwarte eine hohe Nachfrage, erklärte das staatliche Kreditinstitut. Das erste Geld der KfW solle heute in einer Woche fließen, bis dahin könnten die Hausbanken aber die Kredite schon vorfinanzieren, hieß es in Frankfurt am Main.



Der Staat bürgt in diesem Programm vollständig für Unternehmenskredite. Die Geschäftsbanken tragen kein Risiko und können deshalb auf eine Prüfung verzichten. Ausgezahlt werden bis zu drei Monatsumsätze des vergangenen Jahres, höchstens aber 800.000 Euro. Für Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern sind es maximal 500.000 Euro.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier betonte in Berlin, der Mittelstand stehe für 99,5 Prozent aller Unternehmen in Deutschland und für 60 Prozent aller Arbeitsplätze.