Zahlreiche gemeinnützige Organisationen fordern Unterstützung vom Bund, um ihre Arbeit auch in der Coronakrise fortsetzen zu können.

Einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge haben sich mehrere Verbände zusammengeschlossen und einen offenen Brief dazu verfasst, der morgen veröffentlicht werden soll. Darin heißt es, freiwilliges Engagement sei systemrelevant und brauche Unterstützung, um dauerhafte Brüche zu vermeiden. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die über 600.000 gemeinnützigen Organisationen in Deutschland müssten grundsätzlich Zugang zu den Mitteln aus Schutzfonds von Bund und Ländern bekommen. Beispielsweise blieben tausende Sportvereine oder Kulturzentren bei den Soforthilfen außen vor, so die Kritik.



Unter anderem beteiligen sich der Bundesverband Deutscher Stiftungen, der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Deutsche Olympische Sportbund an den Forderungen.