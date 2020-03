Die beiden größten US-Autobauer General Motors und Ford erwägen in der Corona-Krise, medizinische Geräte herzustellen.

General-Motors-Vorstandschefin Barra habe dies der US-Regierung signalisiert. Es werde beispielsweise untersucht, ob medizinische Ausrüstung wie Beatmungsgeräte produziert werden könne. Auch Ford will prüfen, ob das Unternehmen auf diese Weise helfen kann. Den Angaben zufolge gab es bereits Gespräche mit der Regierung in Washington und auch in Großbritannien.



Zuvor hatten sowohl GM als auch Ford den vorübergehenden Stopp der Autoproduktion in Nordamerika aufgrund der Coronakrise angekündigt. Dies gelte in den USA, Kanada und Mexiko zunächst bis zum 30. März.