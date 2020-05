EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hält eine Tourismus-Sommersaison in Europa für denkbar.

Eine solche werde angesichts des Coronavirus allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen versehen sein, sagte der Italiener der "Süddeutschen Zeitung". Keine andere Branche leide so sehr unter der Pandemie wie der Tourismus. Dieser gehöre daher zu jenen Wirtschaftszweigen, die besonders von dem Hilfspaket profitieren würden, das Brüssel gerade schnüre.



Die Kommission will heute eine Empfehlung für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen. Angestrebt wird eine schrittweise Aufhebung von Kontrollen. In einem vorab bekannt gewordenen Papier wird der Stellenwert des freien Reisens und der Urlaubs-Erholung von EU-Bürgern betont.