Veranstalter einer Demonstration müssen während der Corona-Pandemie nicht Name, Adresse und Telefonnummer der Teilnehmer angeben.

Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Es gab einem Mann recht, der eine Demonstration in Bonn beantragt hatte. Die Kommune wollte ihm die Veranstaltung nur genehmigen, wenn er die Personalien der teilnehmenden Personen festhält und diese zwei Monate für das städtische Gesundheitsamt bereithält. Dies befand das Gericht für unzulässig. In der Begründung hieß es unter anderem, die Auflage der Stadt sei mit dem Wesensgehalt des Versammlungsrechts nicht vereinbar. So könnten Menschen durch die angeordnete Aufnahme ihrer Personalien von einer Teilnahme an der Demonstration abgeschreckt werden.