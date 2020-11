Das Verwaltungsgericht Münster hat die generelle Maskenpflicht für Lehrkräfte in der Stadt gekippt.

Dieses sei unverhältnismäßig, entschied das Gericht. Die Stadt könne die Notwendigkeit für eine verschärfte Maskenpflicht nicht auf hohe Infektionszahlen stützen. Münster hatte zuletzt mit rund 56 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen. Mit seiner Entscheidung gab das Verwaltungsgericht dem Eilantrag eines Lehrers statt.



Die Stadt kündigte an, vor das Oberverwaltungsgericht zu ziehen. Oberbürgermeister Lewe von der CDU argumentierte, die niedrigen Infektionszahlen in seiner Stadt seien ja gerade durch solche Schutzmaßnahmen erreicht worden, die über die Vorgaben des Landes hinausgingen.



(Az.: 5 L 1008/20)

