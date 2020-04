Die Einwohner des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern dürfen zu Ostern nun doch Tagesausflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Seenplatte machen.

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald kippte in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot. Wie das Gericht am Abend mitteilte, wurde der umstrittene Paragraf 4a der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt.



Ministerpräsidentin Schwesig appellierte an die Bürger des Landes, trotz der Entscheidung des Gerichts in den nächsten Tagen keine Ausflüge zu den touristischen Sehenswürdigkeiten in Mecklenburg-Vorpommern zu unternehmen.



Für Touristen aus anderen Bundesländern gilt bereits seit Mitte März ein Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern, das von dem Urteil nicht berührt ist und zumindest bis zum 19. April bestehen bleibt.