In der chinesischen Hauptstadt Peking sind die Infektionszahlen seit dem neuen Ausbruch des Coronavirus deutlich zurückgegangen.

Offiziellen Angaben zufolge wurden in den vergangenen 24 Stunden neun weitere Fälle registriert. Das ist die geringste Zahl von Neuinfektionen, seit das Coronavirus vor knapp zwei Wochen auf einem Großmarkt der Stadt erneut ausgebrochen war. Als Reaktion darauf hatten die chinesischen Behörden Peking teilweise abgeriegelt. Menschen durften die Stadt nur in begründeten Ausnahmefällen verlassen.



Landesweit meldet China heute insgesamt 18 neue Infektionen. Sieben davon wurden bei Personen nachgewiesen, die in das Land eingereist waren.