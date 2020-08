Eine Stellenausschreibung hat der Diakonie in Köln aufgrund gestreuter Gerüchte Hass- und Drohmails bis hin zu Morddrohungen von Corona-Kritikern eingebracht.

Es wurde eine Anzeige für die Suche nach einer "Pädagogischen Fachkraft (m/w/d) in einer Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in Quarantäne" geschaltet. Laut Diakonie handelt es sich dabei um ein Angebot für Kinder, bei denen entweder eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt oder die bereits in einer Jugendhilfeeinrichtung leben. Diese Kinder und Jugendlichen würden nur vorübergehend durch das Jugendamt in der Gruppe untergebracht, bis geklärt sei, dass sie keine Angehörigen anderer Wohngruppen mit Covid-19 anstecken können.



Die Diakonie äußerte sich bestürzt über die Reaktionen auf die Annonce und betonte, es geht nicht darum, Kinder und Jugendliche aus einem intakten Elternhaus zu nehmen. Vielmehr solle jenen geholfen werden, die durch ihr häusliches Umfeld akut gefährdet seien oder bereits in einer Jugendhilfeeinrichtung lebten und dazu eventuell noch infiziert sind. Diakonie-Sprecherin Köroglu sagte dem ZDF, Corona-Leugnern sähen in der Anzeige einen Beleg dafür, dass der Staat wegen der Pandemie Kinder ihren Eltern entziehen wolle. In Chatgruppen der von Verschwörungsmythen begleiteten Bewegung "Querdenken" wurde dem Sender zufolge dazu aufgerufen, sich auf die Stelle zu bewerben und nachzufragen, welche Qualifikationen man mitbringen müsse, "um anständigen, fürsorglichen Deutschen die Kinder wegzunehmen".



Hintergrund sind Gerüchte, die seit einigen Tagen gestreut werden, wonach der Staat Familien unter Hinweis auf das Coronavirus die Kinder wegnehmen wolle. Befeuert wurden sie durch Medienberichte, wonach Gesundheitsämter Eltern dazu aufgefordert hätten, ihre Kinder bei einem Corona-Verdacht vom Rest der Familie zu isolieren. Sollte dies nicht eingehalten werden, könne man veranlassen, dass die Kinder für die Dauer der Quarantäne in geschlossenen Einrichtung untergebracht werden. Unter anderem der Kreis Offenbach stellte inzwischen klar, dass eine Trennung von Kindern und Eltern keinesfalls beabsichtigt sei. Es handele sich bei den Formulierungen um rechtlich notwendige Sätze.

