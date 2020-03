Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern darauf geeinigt, im Kampf gegen das Coronavirus eine weitgehende Schließung von Geschäften in Deutschland anzuordnen. Ausgenommen seien unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken und Tankstellen, hieß es in einer Erklärung in Berlin.

Sonderregelungen werden etwa für Bau- und Tierbedarfsmärkte empfohlen. Für Handwerker und andere Dienstleister soll es keine Einschränkungen geben. Restaurants und Gaststätten sollen zwischen sechs und 18 Uhr öffnen. Darüberhinaus soll es auch Einschränkungen für den Tourismus geben. Übernachtungsangebote sollen nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können. Bundeskanzlerin Merkel will sich um 18 Uhr zu den beschlossenen Maßnahmen äußern.

Kurzarbeitergeld kommt früher

Das wegen der Corona-Krise eingerichtete Kurzarbeitergeld können Unternehmen bereits jetzt beantragen. Bundesarbeitsminister Heil erklärte, die Erleichterungen träten rückwirkend zum 1. März in Kraft und würden rückwirkend ausgezahlt. Vorgesehen ist unter anderem, dass Betriebe das Kurzarbeitergeld bereits nutzen können, wenn zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Bislang lag diese Grenze bei einem Drittel.

Flugverkehr beeinträchtigt

Die Corona-Krise hat inzwischen auch Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Flugverkehr. Baden-Württemberg wird in den kommenden Tagen den Flugverkehr an allen Flughäfen einstellen. An den großen deutschen Flughäfen dagegen soll der Verkehr weitgehend aufrecht erhalten bleiben, teilte Bundesverkehrsminister Scheuer mit.



Die Flughäfen von Frankfurt am Main und München beispielsweise sollten ihren Betrieb aufrecht erhalten, sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur. Die Infrastruktur sei vor allem wegen Versorgung und Logistik wichtig. Er stehe in dieser Frage in enger Abstimmung mit den Ländern und den Flughafenbetreibern. Die Landesregierung von Baden-Württemberg will den Betrieb an allen Flughäfen in dem Bundesland wegen des Coronavirus einstellen. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt, hieß es. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne.

Deutschland kontrolliert seine Grenzen

Deutschland begann heute früh an den Grenzen nach Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und zur Schweiz mit Kontrollen. Reisende ohne triftigen Grund dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Der Warenverkehr und Berufspendler sollen nicht betroffen sein. Zum Thema Grenzschließungen beraten heute Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron mit führenden Vertretern der Europäischen Union.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten die EU-Staats- und Regierungschefs morgen per Video-Konferenz einen Sondergipfel ab. Wie Ratspräsident Michel auf Twitter mitteilte, geht es um das weitere Vorgehen bei der Eindämmung der Pandemie. Als wichtige Ziele nannte er vor allem eine ausreichende Versorgung mit medizinischer Ausrüstung, die Förderung der Forschung und die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen.

