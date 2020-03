Die gesetzlichen Krankenkassen haben den rund 27.000 Pflegeheimen und Pflegediensten in Deutschland Hilfe in der Corona-Krise zugesagt.

Sämtliche Kosten würden erstattet, die durch die Ausbreitung des Coronavirus entstünden, sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Kiefer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Finanzmittel würden unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Pflegekräfte in Heimen und bei ambulanten Diensten seien stark gefordert und könnten weder im Homeoffce arbeiten noch auf körperliche Distanz gehen, um sich zu schützen, so Kiefer. Deshalb sei Schutzausrüstung wie Handschuhe, Atemmasken und Desinfektion enorm wichtig.



Kiefer kündigte zudem Maßnahmen zur Entlastung der Pflegebranche an: Bei Pflegegeldempfängern sollen vorerst keine kontrollierenden Hausbesuche mehr stattfinden. Zudem sollen Pflegekräfte in den Tagespflegeeinrichtungen weiter finanziert werden, auch wenn die Einrichtungen geschlossen werden müssen.