Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern beraten in einer Videokonferenz erneut über den Umgang mit Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten.

Im Raum stehen verpflichtende Tests direkt an den Flughäfen. Derzeit sind rund 130 Staaten als Corona-Risikogebiete eingestuft, darunter die Türkei, Israel und die USA.



Eine der offenen Fragen betrifft die Finanzierung der Tests. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, plädierte in der "Passauer Neuen Presse" dafür, dass Menschen, die sich solche Reisen leisten könnten, die Kosten selbst trügen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte dagegen die Krankenkassen auf, die Tests zu bezahlen. Außerdem müssten solche Tests freiwillig sein und auch an Bahnhöfen und Seehäfen angeboten werden.



Die Verbraucherzentrale Bundesverband sprach sich ebenfalls für rein freiwillige Tests aus. Vorstand Müller sagte der "Rheinischen Post", er halte es für sinnvoll, wenn sich alle Reiserückkehrer auf das Coronavirus testen lassen könnten, wenn sie dies wollten. Er setze auf das "Eigeninteresse" der Urlauber, die wüssten, ob sie sich an riskanten Orten aufgehalten hätten. Dies gelte auch für den "Ballermann auf Mallorca" oder "eine Partymeile in Berlin".



