Bund und Länder beraten heute über zusätzliche Impfungen gegen das Corona-Virus. Zur Diskussion steht ein Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn, allen 12- bis 17-Jährigen grundsätzlich Impfungen mit Biontech und Moderna zu ermöglichen. Beide Wirkstoffe haben dazu eine EU-Zulassung.

Die Ministerrunde würde sich im Falle einer positiven Entscheidung jedoch über die Position der Ständigen Impfkommission hinwegsetzen. Sie empfiehlt Impfungen in dieser Altersgruppe nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt nun in der Beschlussvorlage für die Ministerrunde heute: "Es werden nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten." Auch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte, die Angehörige impften, könnten eingebunden werden. In einigen Ländern sind schon Impfaktionen geplant, etwa an Schulen. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute wieder der Unterricht nach den Sommerferien, in Hamburg am Donnerstag.



Ein weiterer Vorschlag, den die Ministerinnen und Minister von Bund und Ländern heute beraten, sind mögliche Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt hier vor, dass bestimmte Personengruppen bereits ab September mit einem mRNA-Vakzin erneut geimpft werden sollen - also beispielsweise mit Biontech oder Moderna. Mobile Teams sollen etwa in Pflegeinrichtungen eingesetzt werden. Vor allem Menschen mit Immunschwäche, Hochbetagte und Pflegebedürftige gehören zu diesen als besonders gefährdet geltenden Personengruppen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.