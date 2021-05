Die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister hat eine Aufhebung der Priorisierungen bei den Corona-Impfungen ab dem 7. Juni beschlossen.

Der Beschluss fiel einstimmig. Damit sind künftig alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren berechtigt, einen Impftermin zu vereinbaren. Ebenfalls ab dem 7. Juni sollen Betriebspraxen und niedergelassene Ärzte routinemäßig in die Impfungen einbezogen werden.



In Baden-Württemberg und Berlin wurden Impfpriorisierungen in Arztpraxen bereits heute vollständig aufgehoben. Bayern folgt voraussichtlich im Laufe der Woche, Sachsen am 24. Mai. Auch Thüringen kündigte den Schritt an. In den Impfzentren bleibt die festgelegten Reihenfolgen für besonders gefährdete Personengruppen indes bis zum 7. Juni bestehen.



Die Aufhebung der Priorisierungen wurde von Experten kritisiert. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte der "Rheinischen Post", nicht ein Datum dürfe das Ende der ethischen Reihenfolge bei der Impfung bestimmen, sondern der Impffortschritt sei entscheidend.



Zuvor hatte bereits Ethikrat-Mitglied Lob-Hüdepohl die Aufhebung der Priorisierung in mehreren Bundesländern kritisiert. Es verstoße gegen das Prinzip der Gerechtigkeit, "die noch nicht durchgeimpften Personen mit höherer Dringlichkeit dem Windhund- und Ellenbogenprinzip auszusetzen", sagte der Berliner Theologe der "Welt".

