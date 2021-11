Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Spahn allen Bürgern angeboten werden, deren Immunisierung länger als ein halbes Jahr zurückliegt.

Das berichtet die Funke-Mediengruppe unter Berufung auf einen Beschlussentwurf von Spahns Ministerium für die Ende der Woche tagende Gesundheitsminister-Konferenz. Demnach sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder sowie Ärztinnen und Ärzte aktiv über das Booster-Angebot informieren. In dem Entwurf hält Spahn zudem an seiner Forderung fest, für die Auffrischungen die Impfzentren wieder zu öffnen.



Die Ständige Impfkommission will in wenigen Wochen entscheiden, ob sie Auffrischungen für alle empfiehlt. Der Stiko-Vorsitzende Mertens sagte der Mediengruppe, es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen. Derzeit empfiehlt die Kommisssion eine Booster-Impfung für Über-70-Jährige und für Menschen mit Vorerkrankungen.

