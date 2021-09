Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Finnern, hat den Beschluss der Bundesländer zum Umgang mit Corona-Infektionen an Schulen grundsätzlich begrüßt.

Dass es jetzt einheitliche Leitlinien gebe, sei längst überfällig gewesen, sagte sie im Sender RTL. Unter der Voraussetzung eines funktionierenden Masken- und Lüftungskonzepts sei es nachvollziehbar, bei einer Corona-Infektion in der Klasse nur direkte Sitznachbarn in Quarantäne zu schicken. Zugleich betonte die GEW-Chefin, die Möglichkeit des Freitestens müsse mit einem PCR-Test und nicht mit einem Selbsttest erfolgen. Man wisse nur zu gut, dass Schnelltests oft nicht ausreichend seien.



Auch Bundesbildungsministerin Karliczek begrüßte die Vereinbarung der Gesundheitsminister der Länder. Dies werde die Akzeptanz der Regeln erhöhen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Zahl der Betroffenen und die Dauer seien maßvoll eingeschränkt worden.



Die Gesundheitsminister hatten sich gestern mehrheitlich für einfachere Corona-Regeln an Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich soll nicht mehr für die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet werden. Nach fünf Tagen soll es zudem die Möglichkeit zum Freitesten geben.

