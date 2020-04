Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, plädiert für eine verantwortungsvolle Öffnung der Schulen.

Tepe sagte im Deutschlandfunk, beim Hochfahren des schulischen Lebens müsse zwingend der Gesundheitsschutz über allem stehen. So müsse darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienevorschriften und Abstandregeln überhaupt einhalten könnten. Die Schulen müssten dazu mit Desinfektionsmitteln, Seifen und Einmalhandtüchern ausgestattet werden. Etliche Gebäude seien zudem in einem baulichen Zustand, der keinen ausreichenden Infektionsschutz bieten könne, erklärte Tepe.



Weiterhin benötigten die Schulen mindestens einen zweiwöchigen Vorlauf, um sich entsprechend auf die Öffnung vorbereiten zu können. Den Plan Nordrhein-Westfalens, bereits am kommenden Montag die Lehranstalten für einzelne Jahrgänge öffnen zu wollen, sei daher völlig unrealistisch. - Bayerns Ministerpräsident Söder lehnt ebenfalls eine zeitnahe Öffnung der Schulen ab. Im ZDF sagte er, notwendig sei ein längerfristiges Konzept. So müssten Lehrpläne neu definiert und Räumlichkeiten umgestaltet werden, um die Abstandsregeln einzuhalten.