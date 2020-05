Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen in einigen Schlachtbetrieben fordern Gewerkschaften schärfere Kontrollen und grundlegend bessere Arbeitsbedingungen.

DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte, es müsste deutlich mehr unternommen werden, um die Risiken für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu reduzieren. Die Branche falle seit Jahren immer wieder mit miserablen Arbeitsbedingungen auf. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei ein verstärkter Arbeitsschutz notwendig, auch in den Sammelunterkünften der Saisonarbeiter, so Piel weiter. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Adjan, erklärte, die Krise mache deutlich, wie überfällig es sei, den ruinösen Preiskampf beim Fleisch zu beenden.



Gestern war bekannt geworden, dass in zwei Schlachtbetrieben in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Einrichtungen befinden sich im Landkreis Coesfeld und im Kreis Recklinghausen. Dort wurde der sogenannte Notfallmechanismus in Kraft gesetzt und die Lockerungen der Corona-Maßnahmen gestoppt. Diese Regelung greift dann, wenn der festgelegte Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern überschritten wird.