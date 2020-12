Laut Bundesfamilienministerin Giffey gibt es in Kitas immer weniger Infektionen mit dem Coronavirus.

Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei richtig gewesen, die Kitas offenzuhalten. Kitas seien keine Infektionstreiber. Die Gruppe der Null- bis Fünfjährigen infiziere sich nach wie vor am seltensten mit dem Coronavirus. Bundesweit seien es zuletzt 59 von 100.000 in sieben Tagen gewesen. Die Zahlen seien rückläufig. In mehr als 90 Prozent der Kitas laufe der Betrieb.



Zugleich forderte Giffey, dass Fachkräfte in der Kinderbetreuung als eine der ersten Gruppen die Möglichkeit zur Impfung bekommen sollten.

