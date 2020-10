Trotz steigender Corona-Infektionszahlen sieht Bundesfamilienministerin Giffey keinen Grund für vorbeugende Schließungen von Kindertagesstätten.

Weder seien Kitas Infektionsherde, noch seien Kinder Infektionstreiber, sagte die SPD-Politikerin in Berlin, wo sie zusammen mit Bundesgesundheitsminister Spahn die Ergebnisse einer Studie des Robert Koch-Instituts und des Deutschen Jugendinstituts vorstellte. In den vergangenen Monaten habe es 79 Ausbrüche in Kitas und Horten gegeben, was rund sechs pro Woche ausmache. Weniger als ein Prozent der bundesweit über 56.000 Kitas seien wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen worden. Die Kindertagesbetreuung müsse als systemrelevant behandelt werden, sagte Giffey. Der Regelbetrieb sollte daher so lange wie möglich aufrechterhalten werden.



Spahn sagte, es laufe sehr gut in den Kitas. Bei Kindern bis fünf Jahren geb es eine unterdurchschnittliche Zahl an Infizierten und der Verlauf der Erkrankung sei bei ihnen überdurchschnittlich milde.

