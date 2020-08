Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, hat der Bundesregierung Versäumnisse bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgeworfen.

In einem Schreiben an Kanzleramtschef Braun beklagte die Grünen-Politikerin, dass ein halbes Jahr nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland einheitliche Regeln und ein verständliches Konzept fehlten. Das sei an Fahrlässigkeit kaum zu überbieten. Die Bundesregierung habe wichtige Zeit verloren. Mit Blick auf den anstehenden Schulstart in mehreren Bundesländern warnte Göring-Eckardt, für viele Eltern drohe eine neue, kaum noch tragbare Belastung, falls im Herbst Kitas und Schulen im schlimmsten Fall wieder geschlossen werden müssten.



In Mecklenburg-Vorpommern beginnt morgen wieder für mehr als 150.000 Kinder und Jugendliche die Schule. Es ist das erste Bundesland, das den Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder aufnimmt. Aufgrund der Pandemie gelten besondere Hygienestandards. Zur Debatte steht, ob das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auch in den Schulgebäuden zur Pflicht werden soll. Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben eine solche sogenannte Maskenpflicht bereits eingeführt.

