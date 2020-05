Seit Mitternacht ist die Grenze zu Luxemburg wieder geöffnet.

Damit gibt es nun keine Kontrollen mehr an den Übergängen. Laut Bundespolizei waren etwa in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie rund zwölf Übergänge nach Luxemburg gesperrt worden.



Die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz werden von heute an gelockert. So dürfen Reisende aus geschäftlichen Gründen und für Familienbesuche wieder in die Nachbarländer. Die Einreise aus touristischen Gründen, zum Einkaufen oder zum Tanken ist aber weiterhin nicht gestattet. Die Kontrollen an der Grenze zu Dänemark laufen vorerst unverändert weiter.