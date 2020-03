Angesichts der Gefahr eines Coronavirus-Ausbruchs in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern drängt die griechische Regierung auf Unterstützung durch die Europäische Union.

Infektionen in den Lagern könnten dramatische Folgen haben, warnte Vize-Migrationsminister Koumoutsakos in einer Telefonkonferenz mit Amtskollegen aus anderen EU-Staaten. Es sei unbedingt nötig, so schnell wie möglich zu handeln, um dies zu verhindern. Nach Angaben des Ministeriums geht es unter anderem um finanzielle Nothilfen zum Kauf von medizinischem Material und zur Verbesserung der sanitären Einrichtungen in den Lagern.



Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gelten seit langem als untragbar. Rund 42.000 Menschen sind dort in Unterkünften untergebracht, die eigentlich nur für 6000 Bewohner ausgelegt sind.