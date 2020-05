Die griechische Regierung verlegt wegen der Gefahr eines Corona-Ausbruchs in Flüchtlingslagern weitere hunderte Menschen von den Inseln aufs Festland.

Rund 400 Geflüchtete unter anderem aus dem Lager Moria sind laut einem Bericht der ARD bereits angekommen und werden nun in leer stehenden Hotels und anderen Unterkünften untergebracht. Weitere Transporte per Fähre sollen folgen. Insgesamt ist laut Nachrichtenagentur Reuters die Verlegung von 2.400 Menschen geplant. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sollen vor allem ältere und kranke Menschen sowie Familien berücksichtigt werden.



Migrationsminister Mitarakis wies Kritik zurück, die Regierung unternehme zu wenig, um Flüchtlinge und Migranten vor der Gefahr eines möglichen Corona-Ausbruchs zu schützen. Bislang wurden in den Lagern auf den Inseln zwar noch keine Corona-Infektionen gemeldet. Aber in einem Lager auf dem Festland wurden bereits mehr als 150 Flüchtlinge positiv getestet. Die Lage in den Flüchtlingslagern auf den Inseln gilt als katastrophal: Dort leben knapp 37.000 Menschen in Camps, die eigentlich nur für etwas mehr als 6.000 Menschen ausgelegt sind.