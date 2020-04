Angesichts der Corona-Pandemie hat Griechenland angekündigt, ältere und kranken Flüchtlinge und Migranten aus den überfüllten Lagern auf den Inseln aufs Festland zu bringen.

Insgesamt geht es nach Angaben des Migrationsministerium um fast 2.400 Personen. Diese sollen innerhalb der nächsten beiden Wochen von den Inseln in Wohnungen, Hotels oder andere Lager auf dem Festland gebracht werden.



Die Lage in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gilt als katastrophal: Dort leben mehr als 36.000 Menschen, sechs Mal so viele wie bei der Einrichtung der Camps geplant. Bisher ist dort nach Angaben der Behörden zwar noch keine Corona-Infektion aufgetreten, doch wegen der mangelhaften hygienischen Bedingungen und des Platzmangels wächst die Angst vor einer Verbreitung des Virus.