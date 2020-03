Die britische Regierung plant, Menschen über 70 Jahren wegen des Coronavirus für bis zu vier Monate zu isolieren.

Gesundheitsminister Hancock sagte, dies sei Teil eines Aktionsplans, der in den kommenden Wochen umgesetzt werde. Einzelheiten würden zu gegebener Zeit mitgeteilt. Der Regierung sei bewusst, dass dies eine sehr große Bitte an die älteren und anfälligeren Menschen sei. Es diene aber ihrem eigenen Schutz. Kritiker hatten der britischen Regierung vorgeworfen, bislang nicht angemessen auf die Ausbreitung des Coronavirus im Land zu reagieren.



Der Vatikan kündigte als Konsequenz aus der Pandemie an, dass alle Feierlichkeiten in Rom in der Osterzeit ohne Anwesenheit von Gläubigen stattfinden. Normalerweise ziehen die Veranstaltungen am wichtigsten Fest der Christen - darunter die Messe am Ostersonntag und der Segen "Urbi et orbi" durch Papst Franziskus - zehntausende Besucher aus aller Welt an.



Die Regierung in Österreich ordnete die Schließung aller Restaurants ab Dienstag an. Zudem werden Versammlungen von mehr als fünf Menschen untersagt. In Frankreich finden heute ungeachtet der Ausbreitung des Virus Kommunalwahlen statt. Die Abstimmung gilt als Stimmungstest für Präsident Macron. Allerdings wird eine geringe Beteiligung erwartet. Restaurants, Bars, Diskotheken und Kinos sowie die meisten Geschäfte müssen in Frankreich seit heute vorerst geschlossen bleiben. In Italien und Spanien gelten inzwischen landesweite Ausgangssperren. Beide Länder sind in Europa am stärksten betroffen. Auch die Frau des spanischen Ministerpräsidenten Sanchez, Begoña Gomez, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

