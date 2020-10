Um die steigende Zahl an Corona-Infektionen in den Griff zu bekommen, verschärfen größere Städte in Deutschland ab heute die Auflagen.

In Köln beispielsweise dürfen sich höchstens noch fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Im öffentlichen Raum gilt zudem ab 22 Uhr ein Alkoholverbot, in Fußgängerzonen eine Maskenpflicht. Zudem wird die Personenzahl bei Feiern beschränkt. Bei privaten Festen außer Haus sind maximal noch 25 Personen erlaubt. Vom Feiern in der eigenen Wohnung wird abgeraten. Mehr als zehn Personen sollten in jedem Fall nicht zusammen kommen, heißt es.



Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern mit den elf größten Städten des Landes zusätzliche Maßnahmen vereinbart, um auf die derzeit steigenden Corona-Infektionszahlen zu reagieren.

