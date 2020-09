In Großbritannien sind wegen der steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus die Regeln für soziale Kontakte verschärft worden.

Wie Premierminister Johnson in London bekanntgab, sind Versammlungen von mehr als sechs Menschen von kommender Woche an verboten. Bislang lag die Obergrenze bei 30 Personen. Die neue Regelung gilt für drinnen und draußen. Ausnahmen gelten für Schulen, Arbeitsplätze, Hochzeiten und Beerdigungen sowie den Mannschaftssport. Bei Verstößen gegen die Sechs-Personen-Regel droht eine Geldstrafe von mindestens 100 Pfund.



Die Infektionsraten sind in Großbritannien - wie auch in anderen Teilen Europas - zuletzt wieder deutlich gestiegen. In den vergangenen Tagen wurden dort täglich jeweils fast 3.000 neue Ansteckungsfälle registriert.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.