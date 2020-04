In Großbritannien verlängert die Regierung die Ausgangsbeschränkungen und andere Maßnahmen um mindestens drei Wochen.

Außenminister Raab sprach in London von einer "gefährlichen Phase" der Pandemie, in der die bisherigen Schritte nicht gelockert werden könnten, ohne das Erreichte zu gefährden. Seit dem 23. März dürfen die Briten nur aus wichtigem Grund und für individuellen Sport das Haus verlassen. Jüngsten Daten zufolge sind im Vereinigten Königreich bisher mehr als 13.700 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Rund 103.000 Fälle sind bekannt. Da diese Erhebungen etwa die Erkrankungen in Altersheimen nicht einbeziehen, dürften die eigentlichen Zahlen höher liegen.