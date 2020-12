Großbritannien hat mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen.

Als erste wurde eine 90-jährige in einem Krankenhaus in Coventry geimpft. Der britische Premier Johnson betonte, man werde das Virus zusammen besiegen. Gesundheitsminister Hancock sagte zum Auftakt des Impfprogramms, die großen Krankenhäuser machten den Anfang. Danach werde man die Zahl der Impfzentren ausweiten. Er hoffe, dass noch vor Weihnachten in Alters- und Pflegeheimen geimpft werden könne. Zunächst sollen über 80-Jährige, Beschäftigte in Pflegeheimen und besonders gefährdetes medizinisches Personal geimpft werden.



Insgesamt sollen in der ersten Phase 800.000 Impfdosen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer verabreicht werden. Großbritannien hatte den Wirkstoff in der vergangenen Woche als erstes Land weltweit zugelassen. Eine Herausforderung ist die Tatsache, dass der Biontech/Pfizer-Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss. 50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen.



Das Königreich ist eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder in Europa. Laut einem Bericht der "Sunday Times" wollen sich auch die 94-jährige Queen Elizabeth II. und ihr 99 Jahre alter Mann, Prinz Philipp, frühzeitig impfen lassen, um für die Akzeptanz zu werben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 7.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.