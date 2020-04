Großbritannien hat die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus deutlich nach oben korrigiert.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sind inzwischen mehr als 26.000 Menschen gestorben. Zuvor waren 21.800 Todesopfer angegeben worden. Damit liegt Großbritannien nun hinter Italien sowie vor Spanien und Frankreich.



Bei der korrigierten Zahl sind jetzt auch Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten enthalten. Die Gesundheitsbehörde NHS, auf deren Zahlen sich die Regierung in ihren Corona-Statistiken bezieht, berücksichtigte bislang nur Todesfälle in Krankenhäusern. Die britische Regierung steht seit Wochen wegen ihrer Reaktion auf die Pandemie in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, zu spät gehandelt zu haben.