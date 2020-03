Nach tagelangem Zögern hat sich auch die britische Regierung zu einschneidenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus entschlossen.

Gesundheitsminister Hancock sagte im Fernsehen, man werde in der kommenden Woche Maßnahmen beschließen, die es möglich machten, große öffentliche Versammlungen zu verbieten. Menschen über 70 sollten sich bis zu vier Monate lang zuhause isolieren.



Der Vatikan kündigte als Konsequenz aus der Pandemie an, alle Feierlichkeiten in der Osterzeit ohne Besucher durchzuführen. Normalerweise kommen dafür zehntausende Menschen aus aller Welt nach Rom.



Österreich will die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus mit Hilfe der Polizei kontrollieren. Bundeskanzler Kurz sagte, die eigene Wohnung dürfe nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden - etwa für berufliche Tätigkeiten, notwendige Besorgungen oder um anderen Menschen zu helfen.