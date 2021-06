Nach einer Reihe von Großveranstaltungen als Pilotprojekte für mögliche Lockerungen in der Corona-Pandemie haben Forscher in Großbritannien eine erste Zwischenbilanz veröffentlicht.

In dem Bericht kritisieren die Wissenschaftler unter anderem, dass die Infrastruktur für Tests und die Ermittlung von Kontaktpersonen bei Großereignissen nicht ausreichend sei. Auch habe es erhebliche Probleme beim Abgleich von Buchungen mit Daten zur öffentlichen Gesundheit gegeben. Ob positive Tests im Nachinein auf die Übertragung bei Veranstaltungen oder auf andere Aktivitäten zurückzuführen seien, sei nur schwer zu klären.



Zu den Pilotprojekten zählten unter anderem drei Fußballspiele im Wembley-Stadion mit insgesamt 21.000 Fans, die Verleihung der Brit-Awards in der Londoner O2-Arena mit 4.000 Gästen, die Snooker-Weltmeisterschaft sowie mehrere Veranstaltungen in Liverpool, darunter eine Rave-Party mit 3.000 Teilnehmern.



Bedingung für die Teilnahme an einer dieser Veranstaltung war der Nachweis eines negativen Corona-Tests vor Eintritt. Anschließende Tests waren freiwillig.



Insgesamt wurde von 28 nachgewiesenen Infektionen berichtet, elf Fälle galten als potenziell infektiös. Die britischen Behörden hatte das Ergebnis als Erfolg gewertet.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.