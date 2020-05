In Österreich sind seit heute auch große Geschäfte wieder geöffnet.

In mehreren Regionen blieb ein Ansturm auf die Läden jedoch aus, zitierte der Österreichische Rundfunk die Wirtschaftskammer in Wien. Baumärkte, Gartencenter und kleine Geschäfte sind bereits seit Mitte April geöffnet. Auch fast alle Dienstleister wie Friseure dürfen wieder Kunden empfangen; am 15. Mai folgen dann Restaurants, Ende des Monats Hotels. Die Hygieneregeln wie ein Mindestabstand von einem Meter und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Geschäften sowie öffentlichen Verkehrsmitteln gelten weiter.